Titolo originale: I Am Bolt

Genere: Documentario

Durata: 108′

Regia: Benjamin Turner, Gabe Turner

Cast: Usain Bolt, Pelé, Neymar, Serena Williams, Asafa Powell, Sebastian Coe, Ziggy Marley, Nas

Produzione: Fulwell 73

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 28 Novembre 2016

Usain Bolt è un’icona mondiale. E’ un uomo che definisce l’atletica, che trascende lo sport e che incarna la sua terra, un uomo “fulmine”, simbolo e ispirazione per le generazioni presenti e future. Lo conosciamo per le sue vittorie, per la sua concentrazione e per i suoi sorrisi sulla pista e ora, I am Bolt, ci permette di vedere per la prima volta l’uomo dietro le medaglie e la Tripletta Olimpica.