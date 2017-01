Connect on Linked in

Titolo originale: Don’T Crack Under Pressure – Season Two

Genere: Documentario

Durata: 90′

Regia: Thierry Donard

Cast: Davide Carrera, Mathyass Wyss, Van monk, Loic Collomb Patton, Wille Lindberg, Matt Annetts, Jesse Richman, Matahi Drollet, Tikanui Smith, Mateia Hiquily, Hira Teriinatoofa, Eric Deguille, Zane Schweitzer, Karsten Gefle, Sofia Reinoso, Richie Jackson, Keala Kennely

Produzione: La Nuit de La Glisse

Distribuzione: The Space Cinema

Data di uscita: 30 Novembre 2016

Il film, una vera sfida atta a superare i limiti umani e un concentrato di energia e adrenalina, è prodotto e diretto da Thierry Donard, interamente girato in tecnologia 4K nei più remoti angoli del pianeta e in condizioni estreme per poter immortalare le inimmaginabili performance da record dei vari atleti protagonisti. Don’T Crack Under Pressure – Season Two offrirà agli appassionati del genere e ad ogni altro spettatore le emozioni inarrivabili di imprese sportive già destinate alla leggenda.