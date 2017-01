Titolo originale: Ciò che le nuvole non dicono

Genere: Avventura, Drammatico

Durata: 85′

Regia: Marco Recalchi

Cast: Lorenzo Cassol, Leonardo Mason, Manrico Dell’Agnola, Marco Recalchi, Nicole Piazzetta

Produzione: The Old Film Farm, iKona

Distribuzione: Running Tv International

Data di uscita: 30 Novembre 2016

Antony ha 16 anni e vive in California con lo zio. All’età di un anno ha perso i giovanissimi genitori in un incidente stradale. Non sa nulla di loro se non solo che erano appena diciottenni quando si sono conosciuti in un viaggio in Europa e subito lo hanno concepito. Antony vuole scoprire dove si siano incontrati per interpretare il proprio passato. Non ha nessun ricordo di mamma e papà se non un’icona acquistata proprio dove si sono conosciuti. Seguirà gli indizi che questo vecchio dipinto racchiude per scoprire le proprie origini e per capire se la sua nascita sia stata un peso per la giovane coppia oppure un gesto d’amore. Un lungo viaggio che lo porterà ad attraversare l’America e l’Europa tra mille difficoltà.