Titolo originale: I cormorani

Genere: Commedia

Durata: 88′

Regia: Fabio Bobbio

Cast: Samuele Bogni, Matteo Turri, Valentina Padovan

Produzione: Strani Film, Officina Film

Distribuzione: Strani Film

Data di uscita: 01 Dicembre 2016

Nell’estate dei loro dodici anni Matteo e Samuele passano le giornate tra il fiume, il bosco e il centro commerciale, ma rispetto agli anni precedenti qualcosa sta cambiando. Il gioco diventa noia, la fantasia cede il passo alla scoperta, l’avventura si trasforma in esperienza di vita: Samuele e Matteo sono due Cormorani, in continuo adattamento nel rapporto con il mondo che li circonda, con il loro corpo che sta cambiando e alla ricerca di un’autonomia e di uno spazio da far proprio, da colonizzare. Un’estate senza inizio e senza fine, il racconto di un’amicizia, di un’età e di un territorio costretti a mutare con il tempo che scorre inesorabile.