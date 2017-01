Amore e inganni

Connect on Linked in

Titolo originale: Love & Friendship

Genere: Drammatico, Commedia

Durata: 90′

Regia: Whit Stillman

Cast: Kate Beckinsale, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Chloë Sevigny, Tom Bennett, James Fleet, Jemma Redgrave, Jenn Murray, Justin Edwards, Emma Greenwell, Sophie Radermacher, Stephen Fry, Ross Mac Mahon

Produzione: Westerly Films, Amazon Studios, Blinder Films, Chic Films, Revolver Amsterdam

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 01 Dicembre 2016

Nell’Inghilterra del 1790, L’affascinante giovane vedova Lady Susan Vernon si reca in vacanza a Churcill per scoprire gli ultimi pettegolezzi che circolano nella buona società. Il suo soggiorno a Churcill potrebbe rivelarsi molto utile per assicurare un buon partito a sé e uno alla sua giovane figlia, Frederica in età da marito. Ma la situazione si complica. Le sue maniere seducenti attirano l’attenzione del ricchissimo pretendente alla mano di sua figlia Sir James Martin, con il suo comportamento nei confronti di Mr Manwaring rende gelosa e infelice la moglie e con le attenzioni dedicate a Reginald DeCourcy, priva la sorella di Mr Manwaring, un’amabile fanciulla, del suo innamorato. Le donne della famiglia sono unite contro di me – dichiara Lady Vernon – che sarà costretta, complice la sua più cara amica e confidente Alicia, a cambiare strategia.