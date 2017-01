Connect on Linked in

Titolo originale: Robinù

Genere: Documentario

Durata: 91′

Regia: Michele Santoro

Cast: Mariano, Michele

Produzione: Zerostudio’s, Videa Next Station

Distribuzione: Videa – CDE

Data di uscita: 06 Dicembre 2016

A Napoli, negli ultimi due anni, bande di adolescenti si combattono, a colpi di kalashnikov, in una guerra dimenticata che è arrivata a contare oltre 60 morti. La chiamano “paranza dei bambini”: giovani ribelli che sono riusciti a imporre una nuova legge di camorra per il controllo del mercato della droga. Una paranza che da Forcella si insinua nei Decumani, e scende giù fino ai Tribunali e a Porta Capuana: il ventre molle di Napoli, la periferia nel centro, tra turisti che di giorno riempiono le strade e gente che di notte si rintana nei bassi trasformati in nuove piazze di spaccio, il vero carburante capace di far girare a mille il motore della mattanza.