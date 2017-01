Una Vita da Gatto

Connect on Linked in

Titolo originale: Nine Lives

Genere: Commedia, Fantastico

Durata: 87′

Regia: Barry Sonnenfeld

Cast: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Christopher Walken, Cheryl Hines, Teddy Sears, Mark Consuelos, Malina Weissman, Talitha Bateman

Produzione: EuropaCorp, Fundamental Films

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 07 Dicembre 2016

Tom Brand è un miliardario di grande successo con uno stile di vita che lo ha allontanato totalmente dalla sua famiglia. Intento a recuperare il rapporto iniziando con la figlia, decide di regalarle per il suo compleanno il gattino che desidera da molto tempo. Sulla strada verso casa, però, Tom rimane coinvolto in un incidente e quando riprende conoscenza scopre di essere intrappolato nel corpo del gatto appena acquistato. Adottato dalla sua stessa famiglia, sperimenterà una nuova prospettiva di vita all’interno di casa sua, riscoprendo il piacere di stare accanto ai suoi cari e desiderando di essere di nuovo per loro marito e padre, questa volta migliore.