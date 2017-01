Connect on Linked in

Titolo originale: Captain Fantastic

Genere: Drammatico

Durata: 120′

Regia: Matt Ross

Cast: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Trin Miller

Produzione: Electric City Entertainment, Post Haste Digital, ShivHans Pictures

Distribuzione: Good Films

Data di uscita: 07 Dicembre 2016

Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non conoscono.