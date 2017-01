La Regina Delle Nevi 2

Connect on Linked in

Titolo originale: Snezhnaya koroleva 2. Perezamorozka

Genere: Animazione

Durata: 78′

Regia: Aleksey Tsitsilin

Cast (voci originali): Ivan Okhlobystin, Anna Shurochkina, Garik Kharlamov, Anna Khilkevich, Olga Zubkova, Fyodor Dobronravov

Produzione: Wizart Animation

Distribuzione: 102 Distribution

Data di uscita: 17 Dicembre 2016

Dopo aver sconfitto la Regina delle nevi, i troll hanno sviluppato un certo gusto per la libertà. Dopo aver giocato un ruolo importante in questo trionfo, il troll Orm diventa un eroe per tutti. Tuttavia, la gloria non è sufficiente per lui. Comicamente ingrandendo le sue imprese con una serie infinite bugie, afferma che egli stesso ha sconfitto la Regina delle Nevi e che è destinato a sposare la Principessa e a ereditare la grande forza e ricchezza. Ma quali saranno i motivi che portano Orm a raccontare quelle storie? In questa avventura vivace e pericolosa, Orm scoprirà che l’amicizia, la felicità e il vero amore non possono essere vinti con l’inganno!