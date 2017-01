Connect on Linked in

Titolo originale: Natale a Londra – Dio salvi la Regina

Genere: Commedia

Durata: 90′

Regia: Volfango De Biasi

Cast: Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Nino Frassica, Eleonora Giovanardi, Arteteca, Ninetto Davoli, Uccio De Santis, Enrico Guarneri

Produzione: Aurelio e Luigi De Laurentiis

Distribuzione: Filmauro

Data di uscita: 15 Dicembre 2016

Londra. Due fratelli pasticcioni alle prese con una bella chef stellata ed il suo toscanissimo sous chef… un piatto sopraffino, un mare dii risate e nientedimeno che… la Regina d’Inghilterra!! Gli ingredienti ci sono tutti per mettere a segno un colpo sensazionale: rapire i preziosissimi cani della Regina e travolgere Buckingham Palace… Mission Impossible? Of course, God Save the Queen!