Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali

Connect on Linked in

Titolo originale: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Genere: Avventura, Fantastico

Durata: 127′

Regia: Tim Burton

Cast: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Kim Dickens, Rupert Everett, Allison Janney, Ella Purnell, Terence Stamp, Judi Dench, Chris O’Dowd, Milo Parker

Produzione: Chernin Entertainment, Tim Burton Productions

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 15 Dicembre 2016

Quando l’amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti della casa, i loro poteri speciali… e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua ‘peculiarità’ potrà salvare i suoi nuovi amici.