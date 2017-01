Connect on Linked in

Titolo originale: Paterson

Genere: Drammatico

Durata: 113′

Regia: Jim Jarmusch

Cast: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared Gilman, Luis Da Silva Jr, Frank Harts, Rizwan Manji, Jorge Vega

Produzione: Amazon Studios, K5 Film

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 29 Dicembre 2016

Paterson vive a Paterson nel New Jersey. E’ un abitudinario e ama la vita tranquilla. Fa il conducente di autobus, e osserva il mondo attraverso il parabrezza e ascoltando frammenti di dialoghi intorno a lui. Scrive brevi poesie sul suo quaderno, porta a spasso il suo bulldog inglese, si ferma in un bar e beve una birra, torna a casa da sua moglie, Laura, che al contrario di lui, è in perenne movimento. Paterson ama Laura, ed è ricambiato da lei. Il mondo di Paterson, quello che consideriamo normale e ordinario, rappresenta la forza potente e irregolare dell’arte. La sua è un’appagante routine, costellata non di banali casualità ma di magiche concatenazioni.