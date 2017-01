Connect on Linked in

Titolo originale: Moana

Genere: Animazione

Durata: 103′

Regia: Ron Clements, John Musker

Cast (voci): Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli’i Cravalho, Phillipa Soo

Produzione: Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

Data di uscita: 22 Dicembre 2016

Una vivace adolescente di nome Vaiana s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s’imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l’oceano in un viaggio pieno d’azione che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l’antica ricerca dei suoi antenati e troverà l’unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.