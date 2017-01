Masha e Orso Nuovi Amici, oggi al cinema

Warner Bros. Entertainment Italia e Animaccord, sono liete di annunciare che il grande successo di animazione Masha e Orso arriverà nei cinema italiani dal 1°gennaio 2017.

L’evento cinematografico di questo inizio d’anno porterà nelle sale 6 nuovissimi episodi di Masha e Orso che rimarranno inediti in esclusiva per il cinema fino a settembre 2017, arricchiti da contenuti interattivi con Carolina Benvenga e Oreste Castagna (Gipo) per un’indimenticabile “prima volta” al cinema di tutti i bambini. Sarà infatti possibile interagire con Carolina e Oreste che, nei contenuti interattivi inseriti tra un episodio e l’altro, chiederanno ai bambini in sala di aiutarli a risolvere degli indovinelli per uscire dal bosco incantato di Masha e Orso, dove sono rimasti intrappolati.

In questi nuovi e divertentissimi episodi Masha fa ritorno nel bosco e le sue avventure con Orso riprendono alla grande. Orso ancora sogna di conquistare il cuore della sua amata, Masha affronterà anche una lezione di guida, si divertirà con una storia di fantasmi e darà vita ai suoi sogni ad occhi aperti.

Molte altre divertenti marachelle della piccola Masha sconvolgeranno la vita del più quieto e paziente degli orsi. Il divertimento è assicurato per tutta la famiglia!

Con gentilezza e comicità, la serie animata segue le avventure di una bambina, Masha, e del suo amico, Orso. Il loro rapporto è una metafora di come un bambino possa interagire con il mondo degli adulti e di come un adulto possa aiutarlo in questo compito difficile. Masha è una bambina inquieta, che difficilmente può stare ferma a causa della sua energia inesauribile. Lei è oltremodo gentile con il mondo e tratta tutti come se li conoscesse da secoli! Le sue curiosità e creatività provocano divertenti avventure .. anche se per gli altri sono a volte causa di problemi. Orso è un animale cordiale il cui mondo tranquillo viene sconvolto quando Masha entra in scena! Anche se gli piace la vita senza scossoni, con sua grande sorpresa, scopre ben presto che quando Masha non è in giro, lui sente la sua mancanza e attende con ansia la prossima avventura con lei.

Il cartone animato è diventato un successo per le famiglie di tutto il mondo; grazie alla sua doppia capacità di essere divertente e di educare piace non solo ai bambini ma anche ai genitori:pur non essendo presente un vero e proprio insegnamento diretto, la serie Masha e Orso fa realmente comprendere ai bambini cosa sia la vera amicizia, l’affetto e la libertà di essere creativi in maniera divertente ed intelligente.