Connect on Linked in

Titolo originale: Alpeis

Genere: Drammatico

Durata: 93′

Regia: Giorgos Lanthimos

Cast: Aris Servetalis, Johnny Vekris, Aggeliki Papoulia, Ariane Labed

Produzione: Haos Films

Distribuzione: Phoenix International Film

Data di uscita: 28 Dicembre 2016

Un gruppo di quattro persone denominato “Alps” (un’infermiera, un paramedico, una ginnasta e il suo allenatore) offrono, dietro pagamento di un’elevata cifra, un supporto particolare alle famiglie che hanno perso i propri cari. In un clima di annullamento totale delle loro personalità, gli Alps rimpiazzano i defunti nelle attività quotidiane, ne ripetono gesti e abitudini e ne rinsaldano i legami con chi li circonda, in modo da non far pesare la loro assenza. Tuttavia essere parte del gruppo comporta il rispetto di rigide regole da seguire e un prezzo molto alto da pagare: se ne accorgerà l’infermiera, per la quale ritornare alla propria vita non sarà un’operazione semplice.