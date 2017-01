Golden Globe: LION – LA STRADA VERSO CASA

Connect on Linked in

LION – LA STRADA VERSO CASA, il toccante e commovente film drammatico, basato sul romanzo autobiografico di Saroo Brierley “A Long Way Home”, diretto dal regista Garth Davis (Top of the lake – Il mistero del lago) e interpretato Dev Patel (The Millionaire, L’uomo che vide l’infinito), Nicole Kidman (Paddington, Moulin Rouge), Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne) e David Wenham (300 – L’alba di un impero, Nemico Pubblico) ha ricevuto 4 candidature ai prossimi Golden GlobeÒ:

– Miglior Film Drammatico

– Miglior Attore non Protagonista (Dev Patel)

– Miglior Attrice non Protagonista (Nicole Kidman)

– Miglior Colonna sonora