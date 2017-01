Golden Globe: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

Connect on Linked in

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, che segna il ritorno alla regia del Premio Oscar® Mel Gibson (Braveheart – Cuore impavido; La passione di Cristo) interpretato da Andrew Garfield (The Amazing Spider Man; Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo; The Social Network) , Vince Vaughn (Into the wild – Nelle terre selvagge; True Detective) e i talentuosi attori australiani Sam Worthington (Avatar, Terminator Salvation), Teresa Palmer (Point Break; Codice 999), Luke Bracey (Point Break; G.I. Joe – La vendetta) e Hugo Weaving (Matrix – Il Signore degli Anelli) ha ricevuto 3 candidature:

– Miglior Film Drammatico

– Miglior Regia (Mel Gibson)

– Miglior Attore in un film Drammatico (Andrew Garfield)