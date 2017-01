La battaglia di Hacksaw Ridge, trailer

Connect on Linked in

Arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 febbraio grazie alla Eagle Pictures e Leone Film Group, LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, il film che segna il ritorno alla regia del Premio Oscar ® Mel Gibson (Braveheart – Cuore impavido; La passione di Cristo). Il film è interpretato da Andrew Garfield (The Amazing Spider Man; Silence ; The Social Network) , Vince Vaughn (Into the wild – Nelle terre selvagge; True Detective) e i talentuosi attori australiani Sam Worthington (Avatar, Terminator Salvation), Teresa Palmer (Point Break; Codice 999), Luke Bracey (Point Break; G.I. Joe – La vendetta) e Hugo Weaving (Matrix – Il Signore degli Anelli) .

La pellicola, presentata fuori concorso all’ultimo Festival di Venezia e accolta con grande entusiasmo dalla critica, è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale ed è basata sulla vita di Desmond T. Doss, un medico e primo obiettore di coscienza ad aver ricevuto la medaglia d’Onore del Congresso Degli Stati Uniti per aver salvato decine di soldati durante la battaglia di Okinawa.

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE è un film epico sulla storia vera del medico dell’esercito americano, Desmond T. Doss (Andrew Garfield). L’uomo, un obiettore di coscienza che rifiutava l’uso delle armi, fu insignito della Medaglia d’Onore dal Presidente Harry S.Truman per aver salvato da solo con le proprie forze più di 75 compagni durante la brutale battaglia di Okinawa nel corso della Seconda Guerra Mondiale.