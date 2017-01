Ballerina, conquista la Francia…

Connect on Linked in

Il pubblico francese si è espresso: BALLERINA è il secondo film al box office, dopo “Rogue One: A Star Wars Story” nel primo weekend di apertura.

Con oltre 300mila biglietti strappati e un incasso totale di circa 2 milioni di dollari, la Francia decreta il successo della pellicola di animazione pensata per tutta la famiglia e ambientata nell’incantato mondo della danza, in una fiabesca Parigi di fine Ottocento.

Ballerina sarà distribuito in Italia da Videa e a dare le voci a Regine, Odette, Rudolph, Felicie e gli altri incredibili personaggi del film, un team di star italiane tra cui l’attrice Sabrina Ferilli, l’Etoile Eleonora Abbagnato, l’interprete della serie televisiva Alex&Co Federico Russo ed Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell’amatissima Violetta.

Al cinema dal 16 febbraio!