Beltrami – Piangi

Quello di “Piangi” non è soltanto un videoclip. È un esperimento, un tentativo di fotografare una sezione della realtà che ci circonda, di ritrarre uno degli elementi più importanti nella vita di tutti i giorni: i rapporti. I rapporti di coppia, innanzitutto, ma anche quelli legati all’amicizia, al tempo che passa e ai sogni che sembrano, per fortuna, non finire mai. Una ricerca senza pretese di verità oggettiva, un “punto di vista”, uno spunto di riflessione arricchito da un piano sequenza che rappresenta nient’altro che lo scorrere, costante e incontrollabile, della vita.

I Beltrami sono: Giampiero Jum Troianiello (voce, chitarra), Pasquale Omar Caldarelli (chitarre), Carmine Franzese (chitarre, keyboards), Pasquale Pezzullo (basso) e Francesco Varchetta (batteria).

“Un lungo discorso sui ‘momenti’, sugli stati d’animo, narrati quando tutto sembra lasciare l’urgenza di guardarsi dentro e raccontare storie osservando da vicino, prima, e guardando il mondo fuori un attimo dopo. In musica e parole.” È questa la “dichiarazione d’intenti” del progetto Beltrami. Nato da un’idea di Giampiero Jum Troianiello che nel 2009 firma l’ep d’esordio “Scrivere Storie”. Nel Settembre 2011 Pasquale Omar Caldarelli e Carmine Franzese, condividono il progetto; i Beltrami sono ufficialmente un gruppo: esce “Ditelo ad Annie”, secondo EP. Da qui, un anno di live in giro per la Campania e la partecipazione vari contest regionali. Nel Settembre 2012, un anno dopo, i Beltrami entrano in studio per le registrazioni di “Intorno”, il primo disco, con la collaborazione di Pasquale Ambrosio al sassofono, Giovanna Moro ai violini e Roberto Angelini, lapsteel e voce in “Prima o poi”. Il 24 aprile 2013 “Intorno” viene presentato al pubblico, insieme al video di “Eureka!”, primo singolo estratto (al quale seguiranno “Tu, il mare”e “Un Aquilone”). “Intorno” arriva all’attenzione di testate come “L’Espresso” e “XL La Repubblica” e il videoclip “Tu, il mare” li porta ad essere artisti della settimana di MTV – New Generation. Alla fine del 2015 iniziano ufficialmente i lavori per “Punti di vista” (Suonivisioni/Audioglobe), il nuovo album della band disponibile dal 22 Gennaio 2016 in tutti i digital store e negozi di dischi. Il disco è anticipato dal singolo e dal videoclip “La Verità”. Dal 13 maggio è nelle radio “Piangi”, secondo singolo estratto.