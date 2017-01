Mezzo Preti – Mezzo Preti

Connect on Linked in

EP omonimo dei MEZZO PRETI, duo folk rock milanese nato dall’unione artistica tra Annaluisa Giansante (in arte Annalu) e il cantautore e produttore Francesco Adessi.

Il progetto mescola le sonorità folk con quelle più moderne dell’elettronica e basa tutta la sua centralità sui testi: romanzate o racconti di storie realmente accadute o vicine a fatti della contemporaneità. La storia stessa della title track Mezzo Preti è il racconto della nascita del quartiere d’origine di Annalu, nata e cresciuta, fino al periodo dell’adolescenza, nel quartiere Mezzo Preti a Montesilvano Marina.

I MEZZO PRETI confezionano questo EP di quattro tracce, facendoci ascoltare un assaggio di quello che sarà il disco, previsto per questo autunno. Si passa dal folk, al cantautorato a un certo pop d’autore. In alcuni passaggi è come se i Ting Tings avessero imbracciato gli strumenti acustici, con un’elettronica di fondo e la cassa presente e dominante, in altri invece siamo davanti a un etno folk più scarno ma sostenuto dalle due voci e dal ritmo incessante di chitarra e grancassa.

Mezzo Preti è il singolo che ha anticipato il lavoro e dato il nome al progetto; WOW è un singolo radiofonico ma con la graffiante ironia tipica della scrittura di Adessi/Giansante; Canzone d’amore per una puttana è una ballata folk dai toni noir; chiude l’EP una cover, Forma e sostanza, brano di culto riletto con le sonorità MEZZO PRETI.

TRACKLIST

1_ Mezzo Preti

2_ WOW

3_ Canzone d’amore per una puttana

4_ Forma e sostanza

CREDITI

Prodotto da: Francesco Adessi per “Phonogram Music”

Arrangiato, registrato, editato da Francesco Adessi presso “Phonogram Music” Cologno Monzese (MI)

Mixato e masterizzato da Marco D’Agostino al 96khzstudio di Milano, eccetto “Forma e sostanza” mixata da Francesco Adessi presso “Phonogram Music” Cologno Monzese (MI)

Scritto da Francesco Adessi e Annaluisa Giansante eccetto “Forma e sostanza” (F .Magnelli, G.Maroccolo, G.L.Ferretti, M. Zamboni, G.Canali)

BIO

