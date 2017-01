Connect on Linked in

Titolo originale: Loving

Genere: Drammatico

Durata: 123′

Regia: Jeff Nichols

Cast: Michael Shannon, Joel Edgerton, Marton Csokas, Ruth Negga, Nick Kroll, Alano Miller, Jon Bass, Bill Camp, Terri Abney, Quinn McPherson

Produzione: Big Beach Films, Raindog Films

Data di uscita: 19 Gennaio 2017

Il coraggio nella vita reale e l’impegno di una coppia interrazziale: Richard e Mildred Loving, dopo essersi sposati, hanno trascorso i successivi nove anni in lotta per il diritto di vivere come una famiglia nella loro città natale. Il loro caso arrivò alla Corte suprema, che nel 1967 ribadì il fondamento stesso del diritto di sposarsi, rendendo la loro storia d’amore di ispirazione per le coppie di tutto il mondo.