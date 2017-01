Overlogic – From Where?

Connect on Linked in

FROM WHERE?, è il primo EP di OVERLOGIC (autoprodotto), duo composto da Francesco Cavasinni ed Emanuele Orsini, rispettivamente synth/voce e batteria.

Crude sonorità rock che arrivano a varcare i confini della musica elettronica fino a sonorità ambient e al pop classico, in un continuo dialogo tra i suoi strumenti cardine, tastiere e batterie elettroniche.

“Con questo EP vorremmo trasmettere la sensazione che può provare un voyeur che, mentre osserva con avidità i luoghi in cui si trova, interagisce con se stesso per capire le sue emozioni durante un ipotetico viaggio in un non-luogo. Come suggerisce il nostro nome, la direzione di questo trip va ‘oltre la logica’, ed è ciò che la musica stessa spesso ci esprime tramite innumerevoli sensazioni. L’illogico, il gusto di saper osservare e di emozionarsi, di perdersi in un nulla.”

Un tentative dunque di denunciare una significativa necessità di ricominciare a “dare senso ai sensi”, cambiando i filtri attraverso cui spesso ci si approccia, con occhi e orecchie, alla realtà. E cambiandoli attraverso gli infiniti significati della musica.

Tracklist:

01_Memories, remains; 02_The Beginning; 03_Energy; 04_Entertainment inc.; 05_Hello Pluton; 06_Early Morning Horizon

BIO

Overlogic è un side project di musica elettronica ideato dal tastierista Francesco Cavasinni (Union Drama) e dal batterista Emanuele Orsini ( Earthset).

Il significato letterale è ‘oltre la logica’, “ed è ciò che abbiamo intenzione di esprimere, quello che la musica stessa esprime. Il nostro concept si basa sul superamento dei propri limiti, sul rimettere in discussione quello che noi consideriamo quotidiano, normale, umano. In poche parole, spingersi oltre.”



CREDITI:

Francesco Cavasinni: synth, voce

Emanuele Orsini: batteria

Claudio Adamo: mastering e produzione artistica

Enrico Puglielli: artwork

Pietro “Piezaroth” Colantonio: grafica