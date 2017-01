Jumping The Shark – Vera Show

Connect on Linked in

Esce il video di Vera Show, primo estratto dal nuovo disco dei JUMPING THE SHARK, duo pesarese formato da Leonardo Antinori – Batteria e Voce – e Tommaso Tarsi – Chitarra e Voce. AMAMI è ufficialmente il loro secondo album e terzo lavoro in studio della band, che vedrà le stampe il 27 gennaio per l’etichetta Bananophono.

Un brano semplice, con un’anima pop che nel ritornello prende il sopravvento, ma allo stesso tempo con un’attitudine rock capace di sfogare stacchi e riff al momento opportuno.

Il video del singolo è stato girato presso il Teatro Accademia di Pesaro e vede come protagonisti il frontman della band (Leonardo Antinori), coinvolto in uno show con tanto di ballerine (Serena Guerra, Giorgia Giuliani, Lucia Nicolini, Veronica Tatali), e una diva (Camilla Cesarini) sull’orlo della follia.



CREDITI

Coreografia a cura Patrizia Lucchi. Riprese a cura di Francesco Agostini.

Luci gentilmente fornite da “Music Store Pesaro”.

Regia di: Leonardo Antinori, Marco Corsucci, Francesco Agostini.

Scritto e suonato da: Leonardo Antinori e Tommaso Tarsi

Registrato presso: Studio Waves (Pesaro) / Febbraio 2016

Mix e master: Paolo Rossi

BIO

I Jumping The Shark (Leonardo Antinori – Batteria e Voce principale; Tommaso Tarsi – Chitarra e Voce) si formano a Pesaro nel Gennaio 2013. A Settembre 2013 il duo rilascia il suo primo album, intitolato “Fonzarelli”, registrato e mixato da Alessandro Gobbi (Caffiero, Montana, The Emerald Leaves). Un lavoro ricco di brio che nella sua giovanile ruvidità lascia già intravedere le buone potenzialità ed il songwriting dei due pesaresi. Nell’aprile 2015 Antinori e Tarsi si riaffacciano sulle scene con il nuovo EP “Sogni Pesaresi”, lavoro registrato e mixato ancora una volta da Alessandro Gobbi, completamente autoprodotto che continua nell’itinerario artistico impostato dalla band ed influenzato dalle atmosfere della loro terra natale ma aggiunge nuovi colori alla “tavolozza musicale” del duo. La curiosità verso i futuri lavori della band è alta e il nuovo singolo “Dimmi quando verrai a casa”, uscito nell’agosto 2015 non fa altro che stuzzicare ancora di più l’appetito in attesa del loro prossimo LP.