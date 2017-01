AIM – Voglio Il Mio Tempo

Connect on Linked in

E’ disponibile sul canale youtube della band AIM il nuovo video “Voglio il mio tempo”, secondo estratto dall’album “Finalmente a casa”, primo lavoro interamente in italiano per la band di Fiorello e dei gemelli Camisasca: un’assoluta novità per un progetto che aveva fatto dell’inglese la propria lingua d’adozione

“Voglio il mio tempo è una reazione. Voglio il mio tempo è dichiarare guerra al tempo stesso, al nostro tempo, a come viviamo il nostro tempo. A come sprechiamo il nostro tempo, e a come ci sembra normale sprecarlo. Siamo quasi incatenati alla nostra giornata tipo, schiacciati dai meccanismi della nostra routine. Eppure sappiamo che questo non e’ giusto. Ma a volte è troppo faticoso alzare la testa e gridare: “Ridatemi indietro il mio Tempo!”. Non voglio piu’ fare cose inutili o cose che mi uccidono ogni giorno, cose che mi incatenano, cose che mi legano a terra. Voglio guardare all’essenziale. E spesso nella mia giornata non guardo quasi mai all’essenziale. Ma riempio i secondi, i minuti di cose che in fondo mi anestetizzano e che non mi rendono vivo veramente. Perche sono debole, perche è piu semplice. E cosi un’altra giornata finisce. Voglio il mio tempo è un grido irriverente del cuore che non ce la fa più a essere sommerso ogni giorno di cose inutili e superflue. Voglio il mio tempo è lanciare una sfida a noi stessi, una sfida a riprendersi ogni secondo, ogni minuto, ogni istante, ogni momento della propria giornata e della propria vita.”. AIM

Realizzazione video a cura di: Filippo Giovagnoni e Francesco Ronchi.

Gli AIM ringraziano: IDEO, VIA AUDIO e MONDOVISIONE (San Teodoro Il Teatro Comunale).