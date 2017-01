Credo – Serena Abrami

Connect on Linked in

Il brano nasce da un testo dello scrittore torinese Luca Ragagnin, su cui Serena e i suoi musicisti hanno cucito un mondo sonoro, artisticamente definitivo dai produttori Ale Bavo e Filo Q, e composto da strofe incalzanti ed incisi luminosi. CREDO racchiude una sorta di “politica dell’esistenza”, una presa di coscienza in cui ognuno si rivolge al proprio interlocutore o semplicemente alla parte mistica della vita. La voce, capace di trasmettere i nostri stati interiori, rende l’uomo fortemente umano e attraverso la preghiera, a prescindere da qualsiasi dottrina o credenza, lo collega agli altri e all’universo.

Serena aveva un’idea ben specifica del video di CREDO: rappresentare i volti di chi lo canta e suona come ombre illuminate da fasci di luce che escono dal buio e ritornano ad esso, intersecandosi in un luogo indefinito. Mentre l’esistenza scorre e tutto si trasforma, nei cicli di notte e giorno, la speranza accende l’uomo, alimenta il suo anelito all’infinito.

“Gli essere umani sono illuminati da ciò in cui credono e per cui resistono e lottano ogni giorno, nel mondo. La sensibilità del fotografo Alessio Beato (direttore della fotografia ed operatore) e del visual artist Nicola Tirabasso (editor), per la prima volta al lavoro insieme, ha tradotto questa visione in immagini vicine al sogno e all’indefinito.”

Questo disco conferma Serena, non solo come brava interprete, ma come autrice sensibile, mostrando una crescita e una maturità artistica che già nel nuovo inedito, CREDO, sono ben evidenti. Da questo singolo traspare una nuova SERENA ABRAMI, sempre abile nel tessere sonorità pop e musica colta, ma con più coscienza di sé e maggior esperienza.

Durante il tour Serena è accompagnata live dai musicisti che hanno registrato il disco e con cui condivide i palchi da diversi anni: Enrico Vitali (Bankey Moon, Disorder) alla chitarra, Marcello Piccinini (Dardust, Beatrice Antonini) alla batteria, Mauro Rosati (Epo, Unorsòminore) al piano e synth.