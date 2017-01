Ira Green – I’m wrong

Connect on Linked in

Rivelazione dell’ultima edizione di The Voice of Italy e poi a seguire un successo di pubblico conquistato in tutto il paese consumando palchi e collaborazioni, dalla televisione commerciale alle scene underground italiane. Finalmente arriva l’esordio di inediti di quella che da più parti viene considerata la voce più travolgente della nuova scena rock italiana. Da oggi in rete e sui canali ufficiali il primo video dal titolo “I’m Wrong”, per la regia di Danilo Leone. Fotografia: Roberta Roma. Collaboratore di macchina: Lucio Pietrangeli.

“I’m Wrong” è l’apologia dell’essere “sbagliati”: tutte le esperienze che ti capitano ti inducono a pensare di esserti sbagliato nel fidarti di qualcuno, di aver amato qualcuno, di aver speso del tempo con quelle persone, di esser stato sempre rispettoso e corretto… e proprio in considerazione di questo forse è meglio essere sbagliati ed amare come i bambini, senza parametri di scelta e vivere senza piani seguendo il proprio istinto.

Un rock energico che riesce a coniugare grinta e romanticismo.

Un disco di rivoluzione e di ribellione, un lavoro cesellato a dovere sotto ogni punto di vista. Appuntamento quindi per il 4 di Ottobre con l’attesissima uscita di “RE(be)LIGION” pubblicato per 69RECORDS. In tutti i negozi di dischi e store digitali.