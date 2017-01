Maic Check – Cuori in Gondola

Connect on Linked in

“Cuori in Gondola” é il nuovo singolo di Maic Check, artista di Lugano classe ’95, noto nella Svizzera Italiana e in Lombardia per aver aperto concerti di artisti del calibro di Boom Da Bash , Noyz Narcos, Raige, Rayden, Kaos One, Colle der Fomento, Primo e tanti altri.

Il brano, prodotto da HRS e accompagnato da un video realizzato da Altered Studio, immerge l’ascoltatore all’interno di un’atmosfera cupa di un rapporto altalenante e complicato definibile quasi come bipolare. Descrittivo dell’amore nell’epoca frenetica e instabile che viviamo, viene trattato con uno stile ermetico e introspettivo, tipico dell’artista e del timbro vocale che possiede.

Il video, interamente progettato dall’artista con l’ausilio di professionisti in splendide locations di Venezia, avvalora i concetti espressi nel testo utilizzando metafore e allegorie. L’acqua ad esempio, uno fra gli elementi più importanti, rievoca la corrente che modifica gli umori, parallelamente al netto stacco fra le strofe e il ritornello. E così, “Cuori in Gondola”, diventa connubio di contrasti, ricerca di equilibrio nella melma instabile e romanticismo moderno.

Attraverso suoni attuali e innovativi di matrice trap-noise, il brano riesce ad essere apprezzato da un pubblico davvero vasto ed eterogeneo. Ricco di spunti,é particolarmente curato e ricercato. Sicuramente un ulteriore passo in attesa di un disco ufficiale dell’artista.