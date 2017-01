Paganucci – Ketoprofene

Connect on Linked in

Paganucci non è un moniker ma solamente il cognome di Andrea, cantautore siracusano con una spiccata propensione per la continuazione sperimentazione ed innovazione del sound. Il suo primo EP “Ketoprofene” è un concentrato di intimità elettronica e cantautorato moderno, il primo singolo “Maggio e l’universo” riassume lo spirito del tutto ed incarna il concetto di musica di Paganucci, una ballad che resta in testa senza uscirsene facilmente grazie anche alle immagini delle coste siracusane del videoclip, realizzato da Salvo Di Stefano (Stevim), in Sicilia. L’EP è stato prodotto da Carlo Barbagallo di Noja Recordings che grazie alla sua esperienza ha plasmato e fuso tra di loro allo stesso tempo concetti di elettronica al nuovo cantautorato. Disponibile da Ottobre nei principali digital stores. Nasce così “Ketoprofene”: frutto di un distacco forzato dalla terra d’origine, attraverso il quale Paganucci ripercorre le tappe di una adolescenza tardiva. L’EP, insomma, è come un saluto dal lunotto posteriore della propria auto, ironico e intriso di nostalgie, è vicino e lontano come aerei in partenza senza mete conosciute.

Tracklist

1) MaggioEL’Universo

2) FioriPerMeteore

3) MilleImperi

4) VelenoAllaVaniglia