Bleeding Jasmine – Chains Until Dawn

Chains Until Dawn è il primo singolo tratto dall’album Breath After The apnea dei Bleeding Jasmine. Un brano dai ritmi brit-rock, sviluppato nell’abbraccio di un’armonia musicale fresca, nuova e dotata di una spiccata personalità. Chains Until Dawn è la liberazione dalle catene del sistema, la fuga verso l’alba, l’unica in grado di liberarci dai nostri incubi: il primo passo perfetto per un disco che ha il sapore di un’agognata boccata d’aria dopo una lunga apnea.