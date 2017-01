Cruelty Free – L’Alchimista e MondoRaro consigliano: Denkacat Special Kitten

Connect on Linked in

Le Crocchette Denkacat special Kitten sono formulate per la crescita dei cuccioli di gatto, sono complete e naturali.

* Piccole crocchette per la fase di crescita, adatto anche per le gatte gestanti o durante il periodo di allattamento.

* La base ideale per una crescita sana: ricco in energia, in vitamine ed in minerali.

* Contiene del calcio e del fosforo, per la buona solidità , delle ossa.

* Ricco in proteine per un buon sistema muscolare.

I PUNTI DI FORZA

NATURALE

Denkadog e Denkacat nascono nel 1983 in Olanda con lo scopo di dare anche agli animali domestici un prodotto del tutto naturale con materie prime normalmente utilizzate nell’alimentazione umana. La legislazione in materia di alimentazione per piccoli animali in Olanda è rigorosissima, infatti il cibo è sottoposto a frequenti controlli e non deve contenere farine, conservanti, coloranti o additivi di alcun genere.

PREVENZIONE

La filosofia nella produzione di Denkadog e Denkacat è “MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE”.

Molti problemi quali:

– obesità

– problemi relativi all’instestino

– problemi dovuti ad un eccesso proteico

– problemi relativi alla diminuzione ossidativa

– allergie ed intolleranze

​possono essere evitati grazie ad un prodotto naturale e di altissima qualità.

CRUELTY FREE

Denkadog e Denkacat è un azienda totalmente cruelty free : non esegue alcun test sugli animali nella produzione diretta e indiretta degli alimenti.

Perchè per noi l’amore per gli animali non finisce con l’affetto per i nostri più cari amici a quattro zampe in casa…

​GARANZIA QUALITA’ PRODOTTI DENKADOG

Denkadog viene prodotto secondo le identiche, severe direttive che regolano la produzione del cibo destinato all’alimentazione umana.

Tutti gli ingredienti sono idonei all’alimentazione umana.

Assolutamente nessun utilizzo di ormoni della crescita o antibiotici in Denkadog.

100% naturale, nessun tipo di additivo artificiale.

Prodotto secondo le norme GMP+ (BPM – buone pratiche microbiologiche)

HACCP e ISO 9002.

Grazie a uno speciale processo di riscaldamento ed essiccazione del prodotto, Denkadog è esente da Salmonella e Campylobacter

Non contiene cereali geneticamente modificati

Denkadog Denkacat: la nuova generazione nell’alimentazione del cane​​​​​ e del gatto

Per Saperne di più sulla qualità Denkadog/Denkacat

Ingredienti: pollo,pollo idrolizzato, mais, grano, riso, olio di salmone, grasso di manzo,KCI NaCI, Ca, premix K10 per gatti.

Formato: 2.5 kg

Periodo d’utilizzo: dai 2 mesi ai 12 mesi.

NOTA: Accompagnate sempre con abbondante acqua fresca e pulita.

Composizione: proteine grezze 32%, grassi grezzi 20%, cellulosa grezza 2%, minerali 6%, umidità 8%, calcio 1.2%, fosforo 1%, sodio 0.36%, potassio 0.5%, magnesio 0.09%, rame 8 mg/kg, cloro 0.5%, zinco 200 mg/kg, manganese 50 mg/kg, iodio 3 mg/kg, selenio 0.25 mg/kg, ferro 200 mg/kg, vitamina A 24.000 UI/KG, vitamina D3 1.400 UI/KG, vitamina E 160 mg/kg, taurine 1.500 mg/kg, vitamina B1 15 mg/kg, vitamina B2 30 mg/kg, acido pantotenico 50 mg/kg, niacina 150 mg/kg,vitamina B6 15 mg/kg, biotine 0.9 mg/kg, acide folico 3 mg/kg, vitamina B12 150 mg/kg, colina 3.000 mg/kg

ENERGIE METABOLIZZABILE IN KJ/KG 16.900