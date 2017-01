Zein – Milioni Di Parole

“Milioni Di Parole” degli ZEIN, è estratto dall’EP d’esordio discografico “Il Viaggio, Il Futuro & Joanda”, che ne anticipa l’uscita prevista per il 18 Novembre 2016 distribuito e promosso da Alka record label.

“Milioni Di Parole”, prodotto presso il Freedom Recording Studio da Michele Guberti e Massimiliano Lambertini, rappresenta un punto di partenza per la band. Un brano pop-rock dal messaggio malinconico: un amore probabilmente ormai finito, ma contemporaneamente senza fine. Scrivere soltanto milioni di parole significa che non può essere dimenticato quello che è stato. Non ci sono punti di vista in amore.

La band nasce a fine 2014 dall’idea di Bruno Mazza (voce) e Manuel Colacino (chitarra), amici sin dall’infanzia. Insieme ad altri ragazzi, al basso e alla batteria, gli Zein lavorano su propri brani, definendo una personale identità musicale. La band comincia ad esprimersi con pezzi pop-rock in in lingua madre, mai considerata come ostacolo o blocco per la propria musica, anzi, come miglior mezzo per esprimere sé stessi. Tra alcuni concerti a Roma, in locali come lo Zoobar ed il Blackout, ed una demo per fissare i primi “spunti” musicali, passano diversi mesi nella vita della band e, in conclusione del primo anno di attività, gli Zein suscitano l’interesse dell’etichetta ferrarese Alka Record Label. Comincia così un nuovo percorso per la band, che dovrà anche sostituire alcuni componenti, trovando finalmente un equilibrio grazie all’entrata di Andrea Cingottini (basso e tastiere) e Lorenzo Manzi (batteria e percussioni). Continuando a lavorare su idee nuove, la band scopre nuove sonorità e nella primavera 2016, registra al Freedom Studio recording a Jolanda di Savoia (FE) il primo EP ufficiale sotto la produzione di Michele Guberti e Massimiliano Lambertini, dal titolo “Il Viaggio, Il Futuro & Jolanda”, contenente 4 brani. Il debutto discografico avviene a novembre 2016, anticipato ad ottobre dall’uscita del primo singolo ufficiale “Milioni Di Parole”, distribuito e promosso da Alka record label.

Gli Zein sono:

Bruno Maria Mazza – Voce, Chitarra

Manuel Colacino – Chitarra An

rea Cingottini – Basso, Synth

Lorenzo Manzi – Batteria, Percussioni

Regia e sceneggiatura: Simone Serafini

Assistente alla regia: Giulio Di Gregorio

Cast: Giuliano Dolci, Priscilla Sorci

Registrazioni e mix presso: Freedom Recording Studio di Jolanda di Savoia (FE) a cura di Michele Guberti

Distribuzione: Alka record label