Argo – Argo

“Polvere Di Logica”, è uscito l’EP omonimo d’esordio discografico degli ARGO, distribuito e promosso da Alka record label, edizioni musicali V.S.G. Anticipato dal video del primo singolo, è uscito l’EP omonimo d’esordio discografico degli, distribuito e promosso da

La band Marchigiana così descrive il nuovo lavoro: “Argo”, EP composto da quattro brani, è un disco che nasce dall’incontro e dal confronto creativo tra i membri del gruppo e i produttori Michele Guberti e Massimiliano Lambertini. I testi in madre lingua, scritti in un momento di cambiamento, attese e soddisfazioni per il gruppo, riguardano situazioni di tutti i giorni, passioni e impressioni che dei giovani di vent’anni appena possono avere sul mondo e sui suoi contrasti.

La registrazione del cd è avvenuta presso Freedom Recording Studio a Jolanda di Savoia (Fe), tra un tramonto e l’altro in mezzo alle distese infinite della pianura padana, fumando sigarette, raccontandoci storie, scherzando, sudando, sognando, mangiando, ridendo e lavorando insieme sempre con il sorriso tra le labbra. “Argo” è tutto questo: attese, lavoro, impressioni, sudore, fumo, promesse, storie e passioni di quattro giovani ragazzi cresciuti insieme con la musica.

Il progetto Argo nasce nel 2011, inizialmente con il nome Red Car Pet, quattro giovani ragazzi, quattro amici cresciuti insieme con la musica. Il gruppo muove i primi passi tra i locali della città di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, suonando cover e proponendo canzoni originali. I primi pezzi registrati escono nel 2014, ancora in lingua inglese: “Make Up”, “Bear Inside Me” e “Lola”. L’anno successivo la band suscita l’interesse dell’etichetta ferrarese Alka Record Label, con la quale registrano presso il Freedom Recording Studio, in provincia di Ferrara, 4 brani in italiano, sotto la direzione artistica di Massimiliano Lambertini e Michele Guberti. Nel 2016, dopo un anno di grandi cambiamenti artistici e di nuove esperienze, il 9 dicembre esce l’EP omonimo “Argo” distribuito e promosso da Alka record label con la collaborazione della casa editrice V.S.G.

Gli Argo sono:

Giovanni Di Placido (chitarra ritmica e voce), Diego Tancredi Cermaria (basso elettrico), Vincenzo Marvin Chiappa (batteria e cori) ed Enrico Carlo Baldarelli (chitarra solista)

Tracklist

Polvere Di Logica

Brucerò

Inutili Ideali

Argo

Registrazioni e mix presso: Freedom Recording Studio di Jolanda di Savoia (FE) a cura di Michele Guberti

Distribuzione: Alka record label

Ufficio stampa: AlkaNetwork