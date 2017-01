Animarma – Invisibile

Connect on Linked in

“Invisibile” degli ANIMARMA, è estratto dall’EP “Horus”, pubblicato nel 2016, e distribuito e promosso da Alka record label.

Quando si riesce a percepire il dolore, quando ci si sente soli, l’assenza può trasformarsi in un allucinogeno di emozioni. Il nuovo singolo e video degli AnimArmA si riassume in un concept fatto di qualcosa che non si vede realmente, ma che entra nella testa e nei pensieri.

Fondamentalmente “Invisibile” è l’inevitabile scontro fra persone nei rapporti umani, sentimentali ed emozionali con l’arma che fa più male in assoluto, l’indifferenza.

Gli ANIMARMA nascono nel 2011 come trio alternative rock dalle sonorità potenti ma con aperture melodiche che trova piena espressione nella dimensione live, in cui il gruppo si scatena liberando un’intensa energia. Dopo partecipazioni a show in live club di spessore nel territorio nazionale, in seguito, la prima esperienza discografica nasce con la collaborazione delle etichette piemontesi TOAST RECORD e FENIX RECORDS realizzando il videoclip “BIG BANG” brano estratto dal primo lavoro autoprodotto nel 2013. A seguire nel 2014 esce il primo EP “ANIMARMA” prodotto e distribuito da FENIX RECORDS su vari canali digitali. La ricerca del suono viene perfezionata negli anni a seguire sperimentando varie influenze/sonorità musicali di band internazionali nell’ambito alternative rock mondiale, fino ad arrivare ad uno stile nettamente più rock e personale nel 2015. Grazie all’incontro e alla collaborazione con ALKA RECORD LABEL , FREEDOM RECORDING STUDIO E HOMEWORK la band produce il loro nuovo EP “HORUS” che può definirsi “Sound ANIMARMA”. “Gli Animarma scrivono testi in italiano, scelta originale e vincente accorpata ad un sound nettamente internazionale, testi che trattano spesso temi di interesse sociale: “animarma”, infatti, è una parola composta che mischia “anima” (uomo) con “arma”, l’anima dell’ uomo è una arma a doppio taglio, offensiva, che può portare all’autodistruzione a 360 gradi, una sorta di ying e yang dell’umanità.”

Gli Animarma sono:

Michele Forgione “Mik” (voce e chitarra)

Alessandro Benedetti “Benna” (basso)

Daniele Bertinelli (batteria)

Distribuzione ALKA record label

Ufficio stampa AlkaNetwork

Registrato e mixato da Michele Guberti presso Freedom recording Studio

Mastering e post produzione Luca Pernici

Video diretto da Gabriele Bencreati

Fotografo ufficiale AnimArmA e direttore della fotografia Dario Spagnolo “Images In Thought”