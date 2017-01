Cruelty free: Denkacat Hypo-Struvite

Connect on Linked in

Denkacat Hypostruvite Crocchette ideali e facilmente digeribili per i gatti che hanno problemi di calcoli alla vescica e/o cristalli nelle urine e insufficienza renale.

Basso contenuto di magnesio e calcio.

Contenuto di sodio ideale per stimolare una maggior assunzione di acqua e di conseguenza una diluizione delle urine.

Alimento concepito per ridurre la concentrazione di minerali nelle urine e per aumentare l’acidità, creando un ambiente sfavorevole alla formazione dei cristalli di struvite.

Studiato in stretta collaborazione con i veterinari e concepito pienamente per rispondere ai bisogni nutrizionali dei gatti con problemi di struvite.

Non vengono utilizzati antiossidanti, coloranti e/o appettizzanti

Prodotto Certificato HACCP, GMO ed ECO (PRODOTTI BIOLOGICI)

NATURALE

Denkadog e Denkacat nascono nel 1983 in Olanda con lo scopo di dare anche agli animali domestici un prodotto del tutto naturale con materie prime normalmente utilizzate nell’alimentazione umana. La legislazione in materia di alimentazione per piccoli animali in Olanda è rigorosissima, infatti il cibo è sottoposto a frequenti controlli e non deve contenere farine, conservanti, coloranti o additivi di alcun genere.

PREVENZIONE

La filosofia nella produzione di Denkadog e Denkacat è “MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE”.

Molti problemi quali:

– obesità

– problemi relativi all’instestino

– problemi dovuti ad un eccesso proteico

– problemi relativi alla diminuzione ossidativa

– allergie ed intolleranze

​possono essere evitati grazie ad un prodotto naturale e di altissima qualità.

CRUELTY FREE

Denkadog e Denkycat è un azienda totalmente cruelty free: non esegue alcun test sugli animali nella produzione diretta e indiretta degli alimenti.

Perchè per noi l’amore per gli animali non finisce con l’affetto per i nostri più cari amici a quattro zampe in casa…

Tutti gli ingredienti sono idonei all’alimentazione umana.

Assolutamente nessun utilizzo di ormoni della crescita o antibiotici in Denkadog.

100% naturale, nessun tipo di additivo artificiale.

Prodotto secondo le norme GMP+ (BPM – buone pratiche microbiologiche) HACCP e ISO 9002. Grazie a uno speciale processo di riscaldamento ed essiccazione del prodotto, Denkadog è esente da Salmonella e Campylobacter

Non contiene cereali geneticamente modificati



pollo, riso, orzo, granoturco, fecola di patate, grasso di manzo, grasso di pollo, frumento, proteina di patate, minerali, lievito di birra, olio di salmone, fibra vegetale.proteine grezze 25%, grassi grezzi 20%, fibre 2.40%, minerali 4.90%, umidità 8%, calcio 0.50%, fosforo 0.50%, sodio 2 g/kg, magnesio 0.60g/kg, Omega3 1.00 g/kg, Omega6 1.00 g/kg,acido linolico (w6) 25 g/kg, acido linoleico (w3) 2.30 g/kg, acido arachidonico 0.30 g/kg, EPA 1.00 g/kg, DHA 1.00 g/kg, ME 4388 KCal/kg, Ph delle urine 6.2Vitamina A 16.500 IE/KG, vitamina D3 1.650 IE/KG, ferro 100mg/kg, manganese 40 mg/kg, rame 5 mg/kg, zinco 150 mg/kg, iodio1 mg/kg, Cobalto 1,0 mg/kg, selenio 0.2 mg/kg, taurina 1.100 mg/kg

Formato: sacchetto 2.5 kg

NOTA: Accompagnate sempre con abbondante acqua fresca e pulita.

Euro Service è un’azienda che nasce in Italia nel 2003 con l’obbiettivo di dare agli amici più fedeli dell’uomo prodotti di alta qualità, naturali, biologici, privi di sostanze chimiche e non testati!

Per chi ha a cuore gli animali e il loro benessere, il “cruelty free” è molto più che una scelta ideologica.

E’ una vera e propria filosofia di vita che si declina in tanti settori: come ad esempio nel cibo in scatola per gli animali domestici.

Noi de L’Alchimista, abbiamo associato il nostro progetto Pet Therapy (www.mondoraro.org/alchimista) ad aziende eticamente corrette, ed è per questo motivo che alimentiamo i “nostri” amici animali esclusivamente con cibo “cruelty free”.