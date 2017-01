The Founder: Clip 1 “La nuova chiesa americana”

Connect on Linked in

Come si può creare uno dei più grandi imperi economici a partire da un semplice hamburger? Per rispondere occorre scoprire la storia vera di Ray Kroc – interpretato da uno straordinario Michael Keaton – imprenditore statunitense, meglio noto come il fondatore della catena miliardaria McDonald’s, il genio del fast food che lo ha trasformato da un chiosco di hamburger a San Bernardino in un impero che ad oggi conta oltre 35.000 ristoranti in tutto il mondo.

Il regista John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks) racconta tra luci ed ombre, tra ambizione ed ostacoli, l’American Dream di un tenace rappresentante di frullatori che oggi è considerato un guru dell’imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

Nel cast anche Nick Offerman e John Carroll Lynch, nel ruolo dei fratelli Dick e Mac McDonald; Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson e B. J. Novak.

La sceneggiatura originale è di Robert Siegel (The Wrestler). Lo staff oramai consolidato che collabora da anni con Hancock include il direttore della fotografia nominato agli Oscar® John Schwartzman (Jurassic World, Saving Mr. Banks), lo scenografo Michael Corenblith (Saving Mr. Banks, The Blind Side), il costumista Daniel Orlandi (Jurassic World, Saving Mr. Banks) e il montatore Robert Frazen (Non dico altro, Synecdoche, New York).