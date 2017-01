Marydolls – Voglio essere giovane

Connect on Linked in

Voglio essere giovane è il secondo singolo estratto da Tutto bene, terzo disco della band in uscita il 31 gennaio 2017, registrato al Red Carpet Studio di Brescia da Lorenzo Coperchi e che vede la partecipazione di Nicola Manzan (Bologna Violenta, agli archi), Daniela Savoldi (Dente, Calibro 35, Muse etc, al violoncello), Marco Giuradei (piano/fisarmonica) e Paolo Blodio Fappani (Seddy Mellory, alla chitarra).

“Il video lascia intravedere spezzoni di vita, ritratti veloci di momenti vissuti, ricordi frammentati come fosse tutto un sogno. Mezza vita (suonata) insieme. Dal liceo, con i primi live zingari su e giù per l’Italia e con le notti in furgone… all’alba dei trent’anni, sempre noi e sempre con la musica in testa. Ora tutto è un po’ diverso e il terzo disco segna questo passaggio, questa nuova consapevolezza.

Perché se a vent’anni eri giovane e promettente, ora devi mantenere le promesse.

Il ritornello canta «troppo puliti e belli per essere veri». La nostra generazione, dominata dall’immagine, ha trovato spesso «nell’apparire» l’unico modello vincente, senza avere in realtà nulla da dire”.

BIO

Paolo Morandi voce e chitarra, Michele Bertoli alla batteria, Lorenzo Toninelli al basso: con questa formazione il gruppo registra il demo-tape, Psychobambola, insieme a Paolo Damiano nel suo Adso Recording Studio e, con il brano “Il vortice”, vince il premio nazionale Vitaminic Awards 2001. Nel 2008 esce il primo album: Liquirizia-Brain, (Mizar Records/Audioglobe /Lunatik). I Marydolls si esibiscono nei migliori club italiani e insieme alle più importanti realtà della scena rock nazionale. Nello stesso anno suonano sul main stage dell’Heineken Jammin’ Festival durante la giornata conclusiva della kermesse, prima di artisti del calibro di Alanis Morissette e The Police. Diversi i riconoscimenti ricevuti grazie al primo disco, compreso il premio critica Rockstar. Nel 2011 si chiudono al Sottoilmare Recording Studios di Verona, insieme a Luca Tacconi e a Paolo Damiano, per le registrazioni del secondo album: La calma. Nel 2012 i tre sono protagonisti di una campagna pubblicitaria on-line per la VODAFONE. Il nuovo disco esce il 16 aprile 2013 (IndieBox/Self). Il tour promozionale si conclude il 22 luglio 2014. Il terzo disco “Tutto Bene” è stato registrato in due settimane nell’estate 2014 da Lorenzo Caperchi (Bluvertigo, Massimo volume) nel suo Red Carpet Studio di Brescia. Il primo singolo “Berlino” è stato presentato nella capitale tedesca il 7 aprile 2015 al Privatclub.

Nei mesi successivi, la band ha composto le colonne sonore per diversi eventi tra cui il prestigioso PITTI UOMO Firenze 2015 e 2016.