La Luna – Limitation

Esce “Limitation”, primo videoclip estratto dall’Ep d’esordio della band La Luna, gruppo elettro-pop toscano formato da Luna (voce, chitarre e synth), Trauma Hellfire (basso), Karl (batteria). Deckard (sound engineer): “un vero e proprio inno alla libertà di espressione e di scelta. Scegliere di essere e di vivere per quel che si è cercando di non preoccuparsi di pregiudizi e parole piene di odio portate dalla sola ignoranza che spesso regna sovrana. Vivere l’amore, vivere se stessi, vivere i proprio sogni, nella completa e totale libertà”, racconta Luna.

La ricerca di sonorità elettroniche, mixate con il pop e le influenze molto ‘eighties’ è fortemente voluta da La Luna, che di “Limitation” ha scritto testo e musica, ed è costante in tutto l’Ep, prodotto artisticamente da Luca Vicini (bassista dei Subonica), che uscirà in primavera in Italia e all’estero (registrato con Carlo Miori Only Music Studio di Torino, mastering seguito e realizzato da Gianluca Patrito G-Effect Mastering Studio di Torino). La regia e il montaggio del video sono curate da Simone Ferrini. La band ringrazia la scuola di circo Mantica per la preziosa collaborazione di due dei loro artisti all’interno del videoclip.

La Luna, band elettro-pop toscana formatasi nel 2014 è un progetto che nasce da un bisogno della cantautrice Luna di sperimentare prima su se stessa e poi in condivisione, nuove sonorità e un nuovo modo di approccio alla musica. Luna scrive canzoni dall’ età di dieci anni e pochi anni dopo già condivide palchi importanti con nomi del calibro di Cheryl Porter e Arnoldo Foà. A diciotto anni vola a Londra e per un anno suonerà ed incontrerà molti artisti del panorama musicale inglese. Quando torna in Italia, nel 2010, viene scoperta da un’etichetta indipendente chiamata First Line Production, che produce e fa uscire il suo primo singolo ‘Il giro del Mondo’ con il quale vince molti festival e in rotazione sulle radio italiane. Dopo due anni però Luna sente il bisogno di cambiare. Tre anni di silenzio in cui si dedicherà alla scrittura e alla conoscenza di sè. Per una serie di casualità e coincidenze le sue canzoni arrivano all’orecchio di uno dei produttori artistici al momento più conosciuti in Italia, Luca Vicini, nonché bassista dei Subsonica, il quale inizierà con Luna una collaborazione che porterà all’ uscita oggi del suo primo singolo ed Ep come band La Luna.