Massimiliano Cremona sostiene il progetto Pet Therapy de L’Alchimista

Il cantautore Massimiliano Cremona, sostiene il progetto Pet Therapy dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale: L’Alchimista

In veste di chitarrista, Massimiliano Cremona ha suonato e suona tuttora in alcune significative formazioni artistiche del Lago Maggiore: Semadama (rock alternativo italiano, un album omonimo), Il Vile (stoner rock, l’album “Insonne” e due minitour in Spagna), Los Borrachos (rock’n’roll, il live “Ubriachezza molesta”, l’album “Verso est” e innumerevoli concerti dal vivo). Nel 2014 fonda, insieme a Enrico Sempavor Gerosa, gli Animali Acustici, con i quali ha un’intensa attività live (da segnalare un minitour in Germania).

A inizio 2015 esordisce in veste di cantautore pubblicando il disco Canzoni dalla nebbia, presentato a Verbania, Novara e Milano. Ancora nel 2015 inizia, insieme al produttore Marco Kiri Chierichetti (fonico e musicista verbanese), i lavori per il secondo disco L’inverno è passato, in parte registrato a Milano presso lo Jacuzi Studio del cantautore Giuliano Dottori e masterizzato da Steve Corrao a Nashville (Usa). La band con cui ha registrato l’album e con cui si esibirà nelle date di presentazione del nuovo lavoro comprende i musicisti Marco Kiri Chierichetti (flauto traverso, armoniche, effetti), Enrico Gerosa (cori), Alberto Fabbris (chitarra elettrica, banjo), Andrea Polidoro (basso elettrico) e Sergio Polidoro (batteria).

http://www.massimilianocremona.com

http://newmodellabel.com/