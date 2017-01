Il Diluvio – Il Diluvio

Connect on Linked in

Il 27 gennaio 2017, esce in cd ed in digitale l’Ep “Il Diluvio”, opera prima dell’omonima band bresciana.

Ho ricevuto ed ascoltato in anteprima questo cd. Al primo ascolto devo dire che mi ha convinto. “Get to the Moon” è un pezzo di circa un minuto che effettivamente regala la sensazione, (soprattutto se si ascolta ad occhi chiusi), di essere sulla luna… “Apollo 1” il secondo pezzo, è veramente una bella ballad rock, capace di creare suggestive atmosfere, che raccontano la tragedia che coinvolse gli astronauti della missione omonima. Dalla solitudine dello spazio, si passa con “Rain” alla solitudine delle storie di strade, dei rimpianti e delle occasioni perdute. Con il quarto pezzo, dalle vite su strada, si passa a quelle virtuali, nella quali l’alienazione tecnologica, crea finte e perfette esistenze… “Lullaby”, l’ultimo pezzo dell’Ep, racconta di un rapporto incrinato irrimediabilmente… di storie di amori che si perdono nella sabbia mentre lo sguardo volge all’apparente infinito dell’oceano…

Il tema principale de “Il Diluvio” sembra essere la solitudine nelle sue molteplici forme. Un piccolo appunto: la pronuncia dell’inglese deve migliorare un po’. Nel complesso un’ottima prova.

Voto : 8. Da acquistare