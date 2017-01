Giovanni Ferrario Alliance – Places Names Numbers

LACES NAMES NUMBERS, è il nuovo album di Giovanni Ferrario sotto il nome di GIOVANNI FERRARIO ALLIANCE, per WWNBB Collective.

Il disco, dieci tracce estrapolate da una rosa di quasi trenta canzoni, è stato registrato in studi diversi e riflette i cambiamenti che nel tempo e grazie alle continue e numerose collaborazioni (dal 2008, oltre a essere stato chiamato a collaborare al disco di Pj Harvey e John Parish ‘A Woman a Man Walked By’, Giovanni ha suonato anche con Rokia Traorè per l’album ‘Beautiful Africa’) hanno arricchito il bagaglio artistico e umano dell’autore.

Lo stesso titolo ‘Places Names Numbers’ è una semplice e puntuale descrizione dei contenuti dell’album; al suo interno si trovano infatti riferimenti a città e luoghi precisi -Places- importanti per l’autore e per il suo percorso artistico. Inoltre “di alcune canzoni -spiega lo stesso Ferrario- avevo in mente prima la musica e il nome (Names). Allora ho trovato un tema e scritto una piccolo storia”. Numbers fa invece invece riferimento al fatto che “spesso mi prende la voglia di contare le volte in cui mi sono trovato in determinate situazioni, credo per il fatto che non amo ripetermi” (tratto da un’intervista uscita su Rockit.it per l’anteprima di “Costa”, cover di Robert Wyatt, per cui lo stesso Wyatt ha avuto parole di apprezzamento).

La realizzazione di Places Names Numbers, è il risultato di una ricerca molto personale e dell’ottimo lavoro svolto insieme ad un gruppo di musicisti poliedrici, da qui l’aggiunta di “Alliance” al nome del progetto, a rappresentare l’inizio di un nuovo percorso.

Playlist

01_Soweija; 02_He Fell; 03_ Bristol; 04_ Goose 4; 05_ Where to go; 06_ Oaxaca; 07_ Brush; 08_ Wish 33 rd; 09_ Cecina; 10_ Costa

Crediti

All songs written by Giovanni Ferrario (P)&(C) WWNBB 2016

except ‘Costa’ written by Robert Wyatt and Alfreda Benge (P)&(C) Rough Trade Records 1991

Recorded at Bipolar – Red Carpet – Perpetuum Mobile

Engineering by Lorenzo Caperchi, Alessandro Paderno, Marco Tagliola

Mixed at Labuca by Simone Piccinelli

Mastered at Woodpecker by Daniele Salodini

Giovanni Ferrario – Instruments, Vocals, Percussion, Artwork

Beppe Mondini – Drums , Percussion1.3.4.5.7.10

Fabio Rondanini – Drums 7.8

Stefano Pini Drums 6

Andrea Faccioli – Guitar 10

Giacomo Papetti – Bass 4.10

Georgeanne Kalweit – Speech 3

Photography by Dario Pironi