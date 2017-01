Abbracci Nucleari – Prenditi cura di me

PRENDITI CURA DI ME, e il primo estratto dall’EP d’esordio degli ABBRACCI NUCLEARI, progetto nato dall’incontro tra Rahma Hafsi, voce soul prestata in passato all’hip hop, e Marco Rigamonti, dj e producer milanese. Da questa collaborazione prende forma il sound di ABBRACCI NUCLEARI, che si ispira ai moderni modelli di oltremanica e tenta di unire un approccio melodico leggero con arrangiamenti elettronici minimali, senza mai dimenticarsi di tenere in primo piano l’impatto emotivo, con un cantato in italiano.

Prenditi Cura Di Me non è solo il brano che apre l’EP di ABBRACCI NUCLEARI. È l’inizio di tutto. È la melodia semplice e perfetta che gira in testa a Rahma, ed è anche il primo pezzo arrangiato insieme a Marco Rigamonti; da qui inizia la loro collaborazione. E’ una ballad elettronica e profonda, con un ritornello che una volta ascoltato non ti esce più dalla testa.

Il video è girato da Federico Zotti, giovane direttore della fotografia, con l’assistenza di Lorenzo Berni. È per il 90% in bianco e nero e gioca sulla messa a fuoco. Si apre con un primo piano su Rahma, avvolta in una nube di fumo e si allaccia alle riprese della tastiera di Marco mentre suona. Nella seconda parte entrano in gioco i colori, uno caldo e uno freddo, che va a sottolineare la morbidezza e il calore di una parte melodica e la struttura della musica elettronica che gentilmente avvolge il cantato per poi risciogliersi.

CREDITI

Scritto e arrangiato da Rahma Hafsi e Marco Rigamonti

Registrato presso Bluescore Studio Milano

Mixato da Marco Olivi

Video diretto da Federico Zotti