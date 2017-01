Merkel Market – La tua catena

” deiè stato registrato e mixato da Alessio Camagni presso il Noise Factory – progetto milanese composto da Diego Quartara (voce), MHDM (basso), Marco Di Salvia (batteria) e Lo Slavo (basso), che sarà pubblicato per l’etichetta, è un pugno in pancia, dove i due bassi e la batteria potente ti travolgono e ribaltano come macigni.

17 tracce brevi, veloci, caratterizzate da testi rigorosamente in italiano, che trasportano in un angosciante viaggio attraverso le corsie di un “market” pieno della violenza e della miseria del comportamento umano.

I MERKEL MARKET offrono i loro folli “prodotti” adatti a chiunque senta la crisi, a chiunque si senta sotto pressione, agli individui che procedono alla negazione della realtà, e che la rifiutano, che prendono d’assalto i supermercati come vere e proprie locuste.

“Scopri fra le nostre corsie UNA VASTA SCELTA DI INCUBI di cui si ricorda solo la fine, goditi l’inattesa lucidità con cui riesci talvolta a mettere a fuoco qualcosa di orribile e velocissimo che ti passa a fianco, sentendo freddo. CONSUMA!”.

Al MERKEL MARKET, aggirandoti fra uno scaffale e l’altro, sarà come viaggiare in territori distanti, prima a est e poi ad ovest del mondo, poi sotto casa, in un crescendo di follia piacevole come un brivido al risveglio.