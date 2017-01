DOYLE live al Legend Club Milano

Connect on Linked in

Sarà il Legend Club di Milano, in data 17 Febbraio, a far da cornice al primo live show italiano dei Doyle!

Il progetto prende vita da un’idea di Doyle W. Von Frankenstein,​ fratello minore di Jerry Only bassista, cantante e co-fondatore dei Misfits, e del movimento Horror Punk.

I musicisti che lo accompagnano in quest’avventura, iniziata nel 2013 con la pubblicazione di “Abominator” via Monsterman Records, sono dei veterani che hanno dato un enorme contributo alla scena musicale mondiale; stiamo parlando del cantante Alex “Wolfman” Story, former dei Cancerslug,​ Brandon “The Crusher” Pertzborn ​ batterista dei Black Flag e​ Brandon Strate bassista dei They Live.

Le tracce di “Abominator” delineano un racconto di terrore ed oscurità, meglio delineato da Mr. Von Frankenstein in questa dichiarazione riguardo al progetto:

“Loud, aggressive, and technically proficient, Doyle and crew are set to show the world how true horror metal sounds today”

Durante lo show, il gruppo non si limiterà ad eseguire solamente i brani del disco ma riproporrà alcuni dei maggiori successi dei Misfits!

Segnate quindi in agenda questo imperdibile evento:

Venerdì 17 Febbraio 2017

Legend Club di Milano, V.le Enrico Fermi, 98

DOYLE + Guest

Inizio ore 21.30

Biglietti: 18€ + ddp | 20€ la sera in cassa

Prevendite disponibili presso i circuiti Ticketone e Mailticket

http://www.mailticket.it/evento/9630

http://www.ticketone.it/doyle-biglietti.h…