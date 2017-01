Zein – Il Viaggio, Il Futuro & Jolanda, la recensione

Connect on Linked in

Gli Zein sono una band formatasi verso la fine del 2014. Il loro ep di debutto “Il viaggio, il futuro & Jolanda” distribuito dall’etichetta ferrarese Alka Record Label, contiene 4 brani dalle sonorità pop-rock.

Una buona prova, quella degli Zein. In “Milioni di Parole”, la batteria è protagonista ma senza coprire gli altri strumenti. “M’are”, la voce di Bruno Maria Mazza sapientemente accompagna la batteria e la chitarra. In “Un’occasione Speciale” c’è il basso leggermente distorto, così come la chitarra. Buon pezzo ritmato e ben interpretato. “Questo brivido” è forse il pezzo più convincete, con batteria, synth e voce che creano una bellissima atmosfera, accompagnata anche dalla chitarra.

Nel complesso, merita un bel 7.