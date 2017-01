Ashi, un band rock da seguire

Connect on Linked in

“Ashi è un nome sintetico, compatto ed incisivo dal sapore un po’ English ed un po’ Giapponese. Ci piace anche il fatto che non abbia un vero significato, pur avendo un suono evocativo.”

Si presenta in questo modo la nuova e singolare band che si è formata a Roma nei primi mesi del 2014 e che già a settembre ha debuttato dal vivo con brani originali.

Il progetto nasce come un trio formato da Marco Piceno (voce e chitarra), Emiliano Baccini (basso e cori) e Fabio Mancinelli (batteria) a cui si aggiunge in seguito Andrej Surace (chitarra) per dare l’assetto definitivo a questo gruppo.

Tutti i componenti arrivano da precedenti esperienze con numerose band della scena Rock e Metal romana, in cui hanno avuto modo di sperimentare generi diversi che vanno dal metal più classico al progressive fino al nu alternative rock.

L’eclettismo di questi musicisti si riverbera ovviamente anche sulla loro ricerca stilistica e sonora all’interno di questo loro nuovo progetto: gli Ashi.

Decidono presto di realizzare un EP, scegliendo l’etichetta discografica Areasonica Records. Il loro lavoro, Ashi, è uscito il 5 aprile 2016 assieme al primo singolo, La Vita è Breve.

GLI ASHI SONO:

MARCO PICENO: Voce e Chitarra

ANDREJ SURACE: Chitarra

EMILIANO BACCINI: Basso e Cori

FABIO MANCINELLI: Batteria