Ashi – Un Fuoco Bellissimo

Visto che “La vita è breve”, come ci ricorda il primo singolo degli Ashi, arriva il secondo singolo a dirci che, prima o poi, si trasformerà in “Un Fuoco Bellissimo”. La band torna in radio e ci presenta un pezzo particolare e provocatorio, caratterizzato da sonorità tipiche dell’universo rock e del metal, senza però classificarsi in uno specifico genere.



Rappresenta il vero e proprio testamento musicale di Marco Piceno, frontman della band, che invita a “far festa” invece che a essere tristi per la sua futura dipartita, usando l’ironia per sdoganare la paura ed il timore per la morte. Il testo, in italiano, è supportato da melodie energiche ed incisive, a cui la band ci ha abituato sin dal primo singolo.



Il singolo “Un Fuoco Bellissimo” è accompagnato dall’omonimo videoclip. Realizzato in bianco e nero, il video presenta tutta l’ironia del testo, dove il personaggio della Morte si insinua tra la band per ricordarci il nostro destino.