Serana Abrami – Di Iperfezione

Di Imperfezione, title track e secondo estratto dal nuovo disco di SERENA ABRAMI, uscito per l’etichetta Nufabric. Suonata ed arrangiata con Enrico Vitali, Mauro Rosati, Marcello Piccinini e Steve Lyon, è stata prodotta con la partecipazione dei produttori Ale Bavo e Filo Q. E’ la canzone d’ingresso, multiforme come l’intero lavoro. Scritta cinque anni fa, da altrettanti anni viene eseguita live, in una continua ricerca di “forma e sostanza” che le ha dato mutevoli arrangiamenti.

“La struttura non ricorda quella della canzone pop: sono dei quadri che si susseguono, in una sorta di mantra in cui ogni frase assume un abito diverso. Essere imperfetti significa essere vasti.”

Il video è una sorta di performance visiva, in cui le immagini accompagnano la musica a livello emozionale. Il territorio incontaminato ed il territorio manipolato sono le chiavi di lettura del testo, visualizzano le contraddizioni in cui l’uomo nasce, pensa e passa. In mezzo la vita spinge e scorre. Il video inizia e termina come la canzone, nello stesso punto: un punto che, nel frattempo, si riempie di vissuto e si contamina.

Le riprese sono ad opera di Marco di Battista, regista visionario e socialmente impegnato, VJ amante dell’arte contemporanea ed attento al rapporto suono/immagine e di Marco Di Cosmo, videomaker appassionato di cinema e fotografia che in particolare ha curato il color grading del video.

TOUR – date in aggiornamento

03 FEBBRAIO 2017 – Piccadilly – Chiaravalle (AN)

09 FEBBRAIO 2017 – Nifty House – Pordenone

24 FEBBRAIO 2017 – Officine Corsare – Torino

17 MARZO 2017 – Le Mura – Roma

03 MAGGIO 2017 – Baladin – Piozzo (CN)

Serena è una cantante e cantautrice marchigiana.

Ha interpretato brani scritti per lei da Ivano Fossati (“Tutto da rifare”, contenuto nel suo primo album e nella compilation “Pensiero stupendo – Le canzoni di Ivano Fossati interpretate dai più grandi artisti italiani”) e da Niccolò Fabi (“Lontano da tutto”, con cui si classifica quarta al Festival di Sanremo 2011).

Ha collaborato con Max Gazzè nel singolo “Scende la pioggia (da un’ora)” e Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione nel brano “Ottobre”. Rocco Papaleo ha diretto il suo primo videoclip (Lontano da tutto) con la partecipazione dell’attore Paolo Briguglia.

A gennaio 2016 si sono concluse le registrazioni del secondo album, lavoro che distanzia il primo di ben cinque anni. Durante questo periodo, Serena si è dedicata alla scrittura di nuove canzoni, a diversi progetti teatrali, alla ricerca etno-vocale e collabora con musicisti della scena italiana e straniera.

Ad oggi, con la sua band, mescola esperienze diverse ed atmosfere che strizzano l’occhio al BritPop così come alla musica indipendente italiana. Il nuovo disco, con produzione di Ale Bavo, Filo Q e Steve Lyon, vedrà le stampe nell’autunno 2016 ed è anticipato dal video del singolo “Credo”.

Ha condiviso il palco con diversi artisti della scena italiana, tra cui Niccolò Fabi, Max Gazzè, Perturbazione, Cristina Donà, Fiorella Mannoia, Gnu Quartet, Simone Cristicchi, Musica Nuda e della scena internazionale come Suzanne Vega, Terra Naomi. Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive tra cui Top of the pop’s, Quelli che il calcio, Music Box e radiofoniche come Barbarossa Social Club, StudioMax, Rai International, Notturno Italiano, Start!, Via Asiago live.