Paolo Passaretti – Aria Nuova

“ASCOLTAMI”, è il nuovo EP del cantautore romano PAOLO PASSARETTI. Cinque brani che rappresentano gli stati dell’amore più due special tracks. È in radio “Aria Nuova”, il nuovo singolo accompagnato da un videoclip girato in Finlandia dal talentuoso Giacomo Triglia (Afterhours, Irene Grandi, Brunori Sas, Francesca Michielin) che in pochi giorni ha superato le 70mila visualizzazioni: https://youtu.be/Mc4cfloLXRw

«“Ascoltami” – afferma Paolo – è un lavoro a tratti malinconico e a tratti realista. Nasce dall’esigenza di esternare i sentimenti che facevano a pugni dentro di me, dall’amore alla rabbia, dalla sofferenza alla gioia. Ringrazio chi ha contribuito alla realizzazione di questo progetto nato all’interno del Kate Creative Studio: il produttore Matteo Costanzo, Ruben Manupelli (in arte Dr. Cream) che ha curato insieme a me le special tracks, Nico D’Angio, che non solo ha suonato il basso ma ha anche supervisionato i testi, e Mario Romano per le sue splendide chitarre. Questo EP è un assaggio di un progetto più ampio che comprenderà l’uscita di un full-length nel corso del 2017. ».

Paolo Passaretti nasce a Roma il 19 ottobre 1993. Si avvicina alla musica grazie alla madre, cantante neomelodica napoletana. Dopo aver frequentato diverse scuole di musica, registra il suo primo mixtape “Love Story” (2013). In questa prima fase artistica, sceglie di chiamarsi “Soul P”, nome decisamente più affine ad una scena hip-hop che a una pop. Da questo primo mixtape vengono estratti due video ufficiali: “Solo Un Ricordo” e “C’è solo lei”. Il trasferimento a Londra, nel 2014, porta Paolo a una maturazione: da questa trasferta, infatti, nascono nuovi testi e nuovi brani che danno alla luce “Momenti D’Oro”, un Ep di 5 tracce in collaborazione con Tony Haze e sulle produzioni di artisti come Manusso, Yoshimitsu e Dr. Cream. Grazie a questo lavoro, l’artista si affaccia anche ai primi palchi rilevanti, aprendo i live show di artisti come Luchè e Luca J. Il continuo flusso di scrittura e le nuove influenze portano Paolo ad un decisivo mutamento della sua rotta artistica. I cambiamenti principali sono due, tra cui il nome, che da Soul P diventa Paolo Passaretti, eliminandone così l’aura rap, e il genere musicale con cui l’artista decide di misurarsi; un approdo, dunque, alla scena pop. Viene chiamato in apertura dei concerti di Mattia Briga impegnato con il Never Again Live Tour a Milano (“Fabrique”), Roma (“Pala Atlantico”) e Torino (“Venaria Reale Teatro della Concordia”). Fin da bambino Paolo studia musica e danza, frequenta scuole di musica a Roma e stage di canto con i professori Fabrizio Palma, Luca Pitteri, Letizia Mongelli, Stefania Del Prete e Daniele Vit. In seguito si avvicina al teatro e al mondo della recitazione e nel 2016 si diploma in Teatro e Dizione, con il professore Mino Sferra all’accademia “Menandro”. Preceduto dai singoli “Ascoltami” e “Quello che conta”, usciti nel 2015 e da “Questi Muri” del 2016, il 28 ottobre viene lanciato “Aria Nuova”, il 4° singolo estratto dal nuovo Ep “Ascoltami” in uscita il 25 novembre 2016.