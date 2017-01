RedSeason – Dreaming Awake

Connect on Linked in

Dopo il successo del loro primo singolo All Finish In Summer, entrato in rotazione sulle radio di tutta italia e ancora in classifica nella Indie Music Like del MEI, i Redseason continuano ad affascinarci con la loro musica: esce oggi Dreaming Awake, il secondo singolo tratto dall’omonimo album.

Le cinque tracce del disco ci hanno già conquistato grazie al loro sound pop contaminato da velate sonorità elettroniche e le atmosfere oniriche scaturite dal mood del giovane duo toscano ci hanno già accompagnato lungo un viaggio musicale nostalgico ma teso verso nuovi orizzonti. Questo trip sembra però essere appena cominciato…

Il nuovo singolo Dreaming Awake è un brano morbido e sognante che porta con sé un buonissimo profumo di rinascita e rinnovamento: le melodie armoniose della track fanno da sfondo ai grandi spazi aperti del videoclip. Paesaggi sconfinati, tra i boschi e la spiaggia, evocano l’immagine di un lungo percorso verso una nuova storia d’amore.

I RedSeason sono una giovanissima band toscana, formatasi nel 2015, che deve il suo nome al suggestivo colore del crepuscolo estivo. Il duo si compone da Pietro Tedesco, in arte Gabriel, chitarrista, pianista e producer, e da Lorenzo Manzoni, in arte Kevin Light, alla voce. La freschezza di questa band ai suoi esordi si riconosce anche dal genere musicale che maggiormente li ispira ovvero l’elettro-pop, che vede come artisti di riferimento band internazionali come One Republic e Coldplay.

I due ragazzi si stanno già facendo conoscere al pubblico grazie ai loro eventi live in diversi Music pub di Livorno e Pisa, nella loro terra natia.

I RedSeason escono con il loro primo lavoro discografico Dreaming Awake, per l’etichetta discografica bolognese Areasonica Records il 21 Settembre 2016, in occasione dell’ultimo giorno d’estate.